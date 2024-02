Uratowała polskiego Kraba. Rosjanie próbowali go zniszczyć

Polska armatohaubica Krab to sprzęt wielokrotnie chwalony przez Ukraińców. Armia obrońców twierdzi, że Kraby "zmieniły sytuację na froncie" , a dodatkowo przyczyniły się do utrzymania pozycji sojuszników w trakcie wielu walk . Żołnierze podkreślają przede wszystkim, że maszyny z Polski charakteryzują się świetną celnością i są generalnie intuicyjne w obsłudze.

Z powodu licznych zalet Krabów, Ukraińcy od dawna starają się zabezpieczać pojazdy przez atakami ze strony przeciwnika. Jeszcze w listopadzie 2023 r. do sieci trafiły zdjęcia przedstawiające polskiego Kraba pokrytego siatką maskującą i niwelującą skutki ataku dronem . Miesiąc wcześniej Ukraińcy pokazali inne zdjęcie, na którym widać maszynę z siatką innego typu zabezpieczającą górną część Kraba .

Teraz – jak informuje Ukrainian Front – Ukraińcy udowodnili, jak ważnym na froncie dodatkiem są siatki antydronowe. Jedna z nich przyczyniła się bowiem do uratowania Kraba przed rosyjską amunicją krążącą Lancet – czytamy. Na opublikowanym w sieci zdjęciu widać zniszczone zabezpieczenie (ze szczątkami bezzałogowca) oraz nietkniętego Kraba. Siatka spełniła swoją funkcję, bowiem dron musiał eksplodować jeszcze zanim nastąpił kontakt z haubicą , w związku czym pancerna konstrukcja nie została naruszona.

Przypomnijmy, że polski Krab to maszyna produkowana przez Hutę Stalowa Wola, za której napęd odpowiada chwalony przez Ukraińców silnik generujący moc na poziomie 1000 KM. Ten zapewnia sprawne poruszanie się we właściwie każdych warunkach na froncie – również w zimie. Jednostka napędza Kraba do prędkości 60 km/h na drodze oraz 30 km/h w terenie.