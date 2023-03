Siatka ogrodowa vs rosyjski dron Lancet-3. Były polski 2S1 Goździk uratowany

Ukraińscy podczas wojny wykazali ogromne pokłady kreatywności i wygląda, że znaleźli także sposób na drony Lancet-3 wykorzystywane przez rosyjski Specnaz do polowania na kluczowe w tej wojnie systemy artyleryjskie uwzględniając to nowe systemy jak AHS Krab , PzH 2000 czy CAESAR .

Jest nim najzwyklejsza siatka ogrodowa rozciągnięta nad systemem artyleryjskim, a niej z kolei jest położona klasyczna siatka kamuflażowa. Udany przypadek przechwycenia drona Lancet-3 odnotowała 36 Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej, której samobieżna haubica 2S1 Goździk pochodząca z Polski sądząc po malowaniu ocalała. Nie jest to pierwszy taki przypadek, ponieważ podobna konstrukcja uratowała polskiego Kraba .

Wygląda, na to, że tak samo jak w tamtym przypadku siatka doprowadziła do zdetonowania głowicy bojowej Lanceta-3 z dala od pancerza Goździka. Jest to wykorzystanie słabości strumienia kumulacyjnego mającego ogromne właściwości penetrujące (kilkaset mm stali pancernej), ale mającego bardzo krótki zasięg działania.