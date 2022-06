Polska z rekordowym kontraktem. Ukraina kupiła armatohaubice AHS Krab

Pierwszy dywizjon, czyli 18 armatohaubic samobieżnych kalibru 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów zostało przekazanych Ukrainie w ubiegłym tygodniu. Jak podkreśla dziennik.pl, był to sprzęt pochodzący z zasobów Wojska Polskiego, ofiarowany naszym sąsiadom jako dar, który pomoże odpierać ataki Rosji. Dodatkowo polska armia przeszkoliła już około 100 ukraińskich żołnierzy do posługiwania się tą bronią. Teraz, na co zwraca uwagę Defence24, Ukraina najwyraźniej postanowiła się odwdzięczyć i zamówiła trzy dywizjony AHS Krab, czyli około 60 armatohaubic i jest "to rekordowy kontrakt polskiej zbrojeniówki czasów III RP".