Ojciec chrzestny AI ostrzega. "To nie jest science fiction, to nie jest tylko sianie paniki"

Hinton w podobnym tonie wypowiadał się podczas konferencji technologicznej Collision, na co zwrócił uwagę serwis Science Alert. Przypomniał, że zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją należy traktować poważnie. "Myślę, że ważne jest, aby ludzie zrozumieli, że to nie jest science fiction, to nie jest tylko sianie paniki" - przekonywał. "To realne ryzyko, o którym musimy pomyśleć i z wyprzedzeniem dowiedzieć się, jak sobie z nim poradzić".