Eksperci z The Alan Turing Institute opracowali specjalny model prognostyczny, bazujący na sztucznej inteligencji do wytypowania zwycięzcy Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022. W tym celu wykorzystali ogromny zbiór danych, który uwzględniał m.in. wyniki wcześniejszych meczów rozgrywanych podczas mistrzostw świata oraz rankingi prowadzone przez FIFA, o czym donosi New Scientist.

Model prognostyczny, opracowany przez Nick'a Barlow'a i jego współpracowników z The Alan Turing Institute, został zweryfikowany na wynikach poprzednich mistrzostw świata w piłce nożnej. W ten sposób eksperci mogli sprawdzić, czy tworzone przez AI prognozy pasują do rzeczywistych wyników i zmodyfikować model, aby zwiększyć jego wydajność.

Jak zaznacza New Scientist, wyniki modelu stworzonego przez The Alan Turing Institute zgadzają się z wynikami modelu Achima Zeileisa z Uniwersytetu w Innsbrucku w Austrii i jego współpracowników. Stworzony przez nich algorytm , który uruchomili na superkomputerze, również wytypował Brazylię jako zwycięzcę tegorocznych mistrzostw i ocenił jej szanse na 15 proc.

Twórcy modelu z The Alan Turing Institute zaznaczają jednak, że nie byli w stanie uwzględnić w nim wszystkich czynników, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki meczów. Chodzi tutaj przede wszystkim o warunki pogodowe, adaptację piłkarzy do nich i do zmian stref czasowych, a także ewentualne żółte oraz czerwone kartki dla graczy. Jest to jeden z powodów, dla których nie powinniśmy brać prognoz AI za pewnik. Jej podpowiedzi mogą być jednak ważną wskazówką podczas typowania kolejnych meczów. Zwłaszcza że opisany model jest dostępny dla każdego.