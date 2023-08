Nagranie to często było przedstawiane jako ostateczny dowód na istnienie humanoidalnej bestii, znanej jako Wielka Stopa. Słaba jakość filmu nie pozwalała jednak na dostrzeżenie istotnych szczegółów, które mogłyby potwierdzić lub obalić tę teorię. Dlatego też eksperci zdecydowali się wykorzystać sztuczną inteligencję , aby poprawić jakość nagrania i ponownie je przeanalizować. Według serwisu IFL Science, dzięki AI udało się ustabilizować obraz, co pozwoliło dostrzec więcej istotnych szczegółów.

Analizy włosów i śladów, które miały należeć do Wielkiej Stopy, często wykazywały, że są to włosy zwierząt takich jak niedźwiedzie czy psy. Nagranie poprawione przez AI, udostępnione na Twitterze przez Rowana Cheunga, również poddaje w wątpliwość istnienie Wielkiej Stopy. Stabilizacja obrazu oraz eliminacja rozmycia i drżenia sprawiły, że Wielka Stopa na nagraniu zaczęła wyglądać jak mężczyzna w stroju goryla. Wielu komentujących post zwróciło uwagę, że takie kostiumy są dostępne na przykład w sklepach sprzedających przebrania na Halloween. Niektórzy zauważyli nawet sprzączki na stroju, co sugeruje, że może to być kostium.