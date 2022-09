Ile jest mrówek na świecie? Naukowcy poznali odpowiedź

Jak wyjaśniają naukowcy w artykule "The abundance, biomass, and distribution of ants on Earth", naszą planetę zamieszkuje około 20 biliardów mrówek . Są to mrówki "o łącznej biomasie 12 megaton [red. megatona to jednostka masy równa milionowi ton] suchego węgla. Przewyższa to łączną biomasę dzikich ptaków i ssaków i stanowi 20 proc. biomasy ludzi".

