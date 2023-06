ChatGPT wpłynie na naukę? AI a losy nauczania

Nie znaczy to, że ChatGPT wie wszystko o wszystkim. Spróbowałem go przetestować, przyłapać na błędach i podważyć jego funkcjonalność. Jednak nie jest to łatwe. Należy uwzględnić to, że jego zaimplementowana wiedza nie wykracza poza 2021 r., więc nie zna odkryć czy prac z zeszłego roku. Ale mało która książka ma nowsze informacje, więc to niewielkie ograniczenie. Podzieliłem pytania na kilka grup.