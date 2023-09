MSPO 2023 - największe targi zbrojeniowe w Polsce. Czym zaskoczyły w tym roku?

Zwiedzający mogli obejrzeć setki wystawców pokazujących wszystko od umundurowania, gadżetów do broni, konkretnych komponentów elektronicznych, części eksploatacyjnych w postaci np. opon, do pojazdów wojskowych, systemów komunikacyjnych, sprzętu medycyny pola walki, radarów, agregatów prądotwórczych po nawet najnowocześniejsze czołgi, wyrzutnie rakietowe czy śmigłowce. Niektórzy producenci przybyli do Kielc z odległych i egzotycznych miejsc takich jak Japonia czy Wietnam.