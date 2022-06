Bezzałogowce PD-2 dla Ukrainy. To drony, które przysporzyły Rosji sporo problemów

Fundacja Come Back Alive poinformowała o zakupie za pośrednictwem Facebooka. Z opublikowanych informacji wynika, że Ukraina otrzyma 10 kompleksów bezzałogowych PD-2, czyli 20 bezzałogowców PD-2 oraz 10 mobilnych stacji naziemnych, przekształconych w mobilne stanowiska dowodzenia do sterowania dronami. Bezzałogowiec PD-2 lub PD-1 został najprawdopodobniej użyty podczas ataku na rosyjską rafinerię ropy naftowej w Nowoszachtyńsku, o czym pisaliśmy tutaj .

PD-2 to dron produkowany przez ukraińską firmę UkrSpecSystems. Ma długość 2,85 m, wysokość ponad metr i rozpiętość skrzydeł około 5 m. Jego średnia wytrzymałość w powietrzu to 10 godzin. Dron może latać na maksymalnym pułapie 5000 m, a jego zasięg to nawet 1100 km. Działa w temperaturach od -25°C do +50°C w różnych warunkach pogodowych, w tym we mgle czy deszczu.