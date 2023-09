Strażnik polskiego nieba. Mała Narew zaprezentowana publicznie

W Ustce po raz pierwszy w dziejach systemów przeciwlotniczych Polski w działaniu doświadczalno-bojowym lub nawet bojowym pracował system wielokanałowy, który w przeciwieństwie do starszych jednokanałowych systemów 9K33 Osa i 2K12 Kub może zwalczać kilka celów jednocześnie. Dwie wyrzutnie w ułamku sekundy strąciły trzema rakietami trzy cele o różnej charakterystyce lotu nadlatujące z różnych kierunków. Chciałbym też nadmienić, że w Ustce nie strzelał przemysł, ale wojsko, konkretnie 18. pułk przeciwlotniczy z Zamościa i przeszkolenie załogi, które tego dokonały. To było też ogromne osiągnięcie, że żołnierzom udało się w parę miesięcy wyszkolić kadrę w tak krótkim czasie. Sprzęt jest sprzętem, ale to ludzie go obsługują.