Radar przyszłości dla polskiego Patriota na MSPO 2023. Oto jak wygląda

Jednym z wielu jest amerykański koncern RTX , który zdecydował się przywieźć pełnowymiarową makietę radaru LTAMDS (Lower Tier Air and Missile Defense Sensor), które zostaną pozyskane w II fazie programu Wisła.

Obecnie wybrana przez Polskę konfiguracja baterii systemu Patriot tymczasowo wykorzystuje dwa starsze radary dwa radary AN/MPQ-65 zapewniające łącznie 240-stopniowe pole wykrywania celów. W teorii pozostawianą one lukę, która może zostać wykorzystana przez przeciwnika do zniszczenia systemu, ale i tak jest lepiej w stosunku do baterii z jednym radarem zapewniającym tylko pole widzenia 120 stopni.