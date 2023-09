MSPO 2023: System zwalczania BSL na Waranie 4×4

Jako nośnik został wybrany pojazd Waran 4×4 w wersji pick-up. Na platformie może być zabudowany nieobrotowy radar, wykrywający z odległości do 3500 m bsl klasy nano. Jako efektor zastosowano, produkowany przez Zakłady Mechaniczne Tarnów, karabin wielolufowy WLKM 12,7. Karabin ten, skonstruowany w układzie Gatlinga o szybkostrzelności teoretycznej do 3600 strz/min. Broń z zapasem 400 szt. amunicji może prowadzić skuteczny ostrzał w zakresie kątów: od -20° do +70° na dystansie skutecznym do 2200 m. System zapewnia możliwość obserwacji i prowadzenia ognia w zakresie 360 stopni w obrocie.