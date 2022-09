AH-1Z Viper na MSPO 2022. Ma coś, czego nie ma AH-64E Apache Guardian

Niedawno informowaliśmy o przylocie do Kielc śmigłowca AH-1Z Viper, a teraz przyjrzyjmy się jego największej zalecie. Jest nią wykorzystanie lotniczego pocisku powietrze-powietrze AIM-9 Sidewinder mającego większą głowicę oraz zasięg niż najczęściej spotykane na śmigłowcach pociski stosowane w zestawach MANPADS np. FIM-92 Stinger o zasięgu do 4800 m dla celów znajdujących się na pułapie do 3800 m.