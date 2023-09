Javeliny z Polski. Podpisano porozumienie w sprawie produkcji

Polska podpisała pierwszą umowę "na Javeliny" w maju 2020 r. Jej wartość wynosiła 54,5 mln USD. Umowa zakładała dostawy 60 wyrzutni oraz 180 pocisków FGM-148F Javelin wraz z pakietem logistycznym i szkoleniowym. Jej założenia zostały zrealizowane w 2022 r. Pod koniec stycznia 2023 r. Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podpisał aneks do umowy na dostawy kolejnych Javelinów dla Wojska Polskiego. Dotyczy on dostaw 50 zespołów celowniczo-startowych Light Weight Command Launch Unit (LWCLU) i ok. 500 ppk FGM-148F razem z pakietami logistycznym i szkoleniowym. Wartość tej umowy to ok. 103,5 mln USD. Dostawy sprzętu mają zostać zrealizowane do 2026 r.