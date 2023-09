MSPO 2023. Ogromna umowa ramowa na drony FlyEye od WB Electronics

Drony FleEye- to światowa czołówka

FlyEye to produkt polskiej firmy WB Electronics, który został zaprojektowany z myślą o przeprowadzaniu misji rozpoznawczych, ale jego możliwości nie kończą się na tym. Jest to dron o niewielkich rozmiarach, ważący zaledwie 12 kg, z rozpiętością skrzydeł wynoszącą 3,6 m.

Wyposażony jest w stabilizowaną głowicę obserwacyjną, która zawiera parę kamer. Jedna z nich to kamera dzienna z 30-krotnym przybliżeniem, a druga to kamera termowizyjna z niechłodzonym sensorem, która jest w stanie wykryć praktycznie każdy obiekt, niezależnie od warunków.

FlyEye jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania w trybie autonomicznym, bazując na punktach nawigacyjnych, ale może również śledzić wykryty konwój. Dron jest w stanie przekazywać dane w czasie rzeczywistym do stacji kontrolnej lub do wozu dowódczego. W tym drugim przypadku, drony są sparowane z armatohaubicami AHS Krab za pomocą systemu TOPAZ.