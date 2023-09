US Army na MSPO 2023. Nowy Stryker A1 IM-SHORAD do zobaczenia w Polsce

Amerykanie od wielu lat są jednym z najaktywniejszych państw kieleckich targów MSPO i dość czeto przywozili sobą interesujący sprzęt. Tym razem ciekawostką okazał się samobieżny przeciwlotniczy system Stryker A1 Initial Maneuver Short-Range Air Defence (IM-SHORAD), którego pierwsze egzemplarze trafiły do US Army dopiero w 2021 r. Przeciwlotnicze Strykery stanowią zastępstwo dla wysłużonych systemów AN/TWQ-1 Avenger, których część trafiła do Ukrainy. Niedawno, jak pisał dziennikarz WP Mateusz Tomczak, USA przygotowały na front 32 egzemplarze tych pojazdów.