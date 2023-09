MSPO 2023. "Długie ręcie" Polski z USA i Korei na miejscu

Kieleckie targi MSPO ton największa tego typu impreza w Polsce oraz jedna z większych w Europie. Z tego powodu zawsze można tam liczyć na pojawienie się najnowszego sprzętu. Do tej grupy definitywnie zaliczają się systemy M142 HIMARS i K239 K239 Chunmoo, które wykorzystują podwozie polskiego Jelcza oraz są w pełni zintegrowane z polskim systemem TOPAZ .

Z kolei drugą opcją są pociski balistyczne krótkiego zasięgu MGM-140 ATACMS o zasięgu dla klientów zagranicznych zredukowanym do 300 km ze względu na postanowienia Reżimu Kontroli Technologii Rakietowych. Pociski te zawierają potężną głowicę odłamkowo-burzącą o masie 560 kg, ale ze względu na ich rozmiary M142 HIMARS może przewozić tylko jedną sztukę.

Systemy K239 Chunmoo są wyposażone w pociski rakietowe CGR-080 o kalibrze 239 mm, które mają zasięg do 80 km. Te pociski są bardzo podobne do amerykańskich GMLRS, ale różnią się tym, że mogą być wyposażone w specjalistyczną głowicę penetrującą przeznaczoną do niszczenia fortyfikacji lub głowicę termobaryczną. Także tutaj mamy naprowadzenie oparte o kombinację nawigacji satelitarnej i inercyjnej.