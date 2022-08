Jest postrachem Rosjan. To amerykański karabin wyborowy

Army Inform przypomina , że karabiny wyborowe Barrett M107A1 nie pojawiły się w Ukrainie wraz z rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, g dyż zgoda na sprzedanie ich Kijowowi została wydana już w grudniu 2017 r. Na mocy decyzji prezydenta USA Ukraińcy otrzymują partie tej broni wraz z nabojami. Jak wynika z rozmowy Army Inform z obrońcami, jest to bardzo skuteczny i niezawodny sprzęt.

M107 to samopowtarzalne karabiny wyborowe kal. 12,7 mm, produkowane od 2003 r. przez amerykańską firmę Barrett Firearms Manufacturing. Według Ukraińców jest to broń uniwersalna, która może być z powodzeniem wykorzystana w klasycznych operacjach snajperskich, przy organizowaniu zasadzek oraz do neutralizacji środków technicznych przeciwnika.