FN Evolys na MSPO 2022. Ultralekki karabin maszynowy nowej generacji

Są to rewelacyjne wartości bowiem w pełni załadowany 200-nabojową taśmą FN Evolys 5,56 będzie ważył ~ 8,3 kg, czyli niewiele więcej od pustego FN Minimi 5,56 MK3 znanego też jako M249 SAW ważącego 8 kg. Z kolei wariant FN Evolys zasilany amunicją kal. 7,62x51 mm NATO to już 6,2 kg, a z 100-nabojową taśmą nabojową masa wzrasta do ~9,1 kg, czyli załadowany "ciężki" FN Evolys jest zaledwie o 300 g cięższy od pustego FN Minimi 7,62 MK3.