Hekatomba rosyjskich czołgów. Utracili więcej T-80BW niż mieli w służbie

Rosjanie utracili już ponad 2 tys. czołgów , a na chwilę pisania tego artykułu licznik na liście prowadzonej prowadzona przez analityków grupy Oryxspioenkop wskazuje na 2103 sztuk. Mowa tutaj wyłącznie o stratach potwierdzonych zdjęciami lub nagraniami, przez co faktyczna liczba utraconego przez Rosjan sprzętu jest wyższa i będzie ona bliższa ukraińskim szacunkom mówiącym o zniszczonych/wyeliminowanych 4070 rosyjskich czołgach.

Ciekawej robi się jednak jak zagłębimy się w szczegóły i porównamy je z danymi sprzed wojny zawartymi m.in. w raporcie The Military Balance 2022 przestawiającym stan sił zbrojnych Rosji z końca 2021 roku.

Rosja miała utracić już łącznie 54,85 proc. swoich czołgów w stosunku do stanu z końca 2021 roku, a rozkładając to na rodziny sprzętu, to Rosja straciła $3 proc. maszyn z rodziny T-72, 91 proc. czołgów T-80 oraz 14 proc. T-90.