Rosja nie pozbiera się przez wiele lat. Straty Putina robią wrażenie

Kreml doskonale rozumie powagę sytuacji i liczbę utraconych maszyn. Właśnie z tego powodu na froncie pojawiły się m.in. leciwe T-54 i T-55 , lub transportery BTR-50 sięgające końca ery Stalina. Jakich maszyn do tej pory najwięcej stracił Putin? Wyjaśniamy na podstawie zbieranych przez analityków z grupy Oryxspioenkop zdjęć z potwierdzonymi stratami.

Jeszcze pod koniec 2022 r. Przemysław Juraszek informował, że podawane wówczas dane o zniszczeniu 1500 maszyn stanowiły 40 proc. strat czołgów będących w służbie Rosji w 2021 r. Warto jednak zauważyć, że dane gromadzone na stronie Oryxspioenkop nie są tożsame z tymi, które udostępnia MON Ukrainy – te naturalnie są większe (na dzień 30 maja jest to 3801 czołgów), a to z uwagi na to, że nie każda strata jest dokumentowana na zdjęciach.