Rosjanie nie mają już kostek ERA Kontakt-1. Będą je produkować po garażach

Rosjanie wysyłają do walki coraz starszy sprzęt pancerny w postaci nawet tkaich antyków jak transportery BTR-50 lub czołgi T-54/55 i ich głównym pomysłem na zwiększenie szans jego przetrwania jest montowanie większej liczby kostek pancerza reaktywnego Kontakt-1.

Te nie trafiają wyłącznie na czołgi, ale nawet na bojowe wozy piechoty z rodziny BMP , transportery BTR oraz nawet na Uazy Bachanki , gdzie stanowią śmiertelne zagrożenie dla załóg. Ich załogi najwyraźniej wierzą, że skoro kostki Kontakt-1 działają na czołgach, to na lżejszych pojazdach też pomogą...

Jak informuje Patrick Senft pracujący dla grupy ARES (Armament Research Services) powołując na rosyjskie kanały na Telegramie w obwodzie donieckim rosyjskim czołgistom brakuje 3000 kostek, a ich miesięczne potrzeby to średnio 1000 - 1200 sztuk.

Wygląda, że Rosji skoczyły się ogromne zapasy tego rozwiązania z czasów ZSRR, a obecne państwowe możliwości produkcyjne są niewystarczające. W związku z tym konstrukcyjne schematy kostek ERA Kontakt-1 zostały opublikowane we internecie i poszukiwane są prywatne firmy zdolne do produkcji metalowych kaset, do których następnie zostaną dodane materiały wybuchowe.