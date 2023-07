Ukrainiec z Javelinem vs czołg T-80. Rosjanom zostało parę sekund życia

Tak dobrego materiału z perspektywy operatorów, którzy przygotowują Javelina do ataku jeszcze nie było. Na poniższym nagraniu widać jak żołnierze zdejmują styropianowe osłony głowicy optoelektronicznej, a następnie po namierzeniu celu następuje odpalenie pocisku, który trafia w czołg z rodziny T-80. Trafienie nie jest początkowo zakończone katastrofalnym zapłonem amunicji, ponieważ pożar następuje w późniejszym czasie.

Ukraińcy dostali tysiące systemów FGM-148 Javelin z USA, aczkolwiek w większości były to najwcześniejsze wersje FGM-148A/B/C/D pierwszej serii Block 0, ale trafiały się też wersje FGM-148E serii Block 1 produkowanej od 2006 roku.

PPK FGM-148 Javelin produkowany od 1996 roku jest konstrukcją typu "odpal i zapomnij" atakującą lotem nurkowym co pozwala zaatakować najsłabszy górny pancerz czołgu potężną tandemową głowicą kumulacyjną zdolną wedle amerykańskich źródeł przepalić nawet 760 mm stali pancernej. Z tego względu żadne formy stalowych klatek montowanych na wieżach czołgów nie zapewniają ochrony tak samo jak masowo stosowane kostki pancerza reaktywnego Kontakt-1 .

Z kolei za naprowadzanie Javelina służy głowica oparta o w starych wersjach chłodzony, a w najnowszych już nie sensor IIR (widzący termiczny obraz celu), który samodzielnie naprowadza się na zamierzony cel pozwalając strzelcowi np. na ukrycie się w okopie. Jest to ogromna zaleta w stosunku do starszych systemów TOW-2, gdzie strzelec do chwili trafienia musi naprowadzać pocisk.