Ukraiński czołgista chwali rosyjski pojazd. To T-80BWM

Brygada cytuje w swoim wpisie ukraińskiego dowódcę, który był wcześniej instruktorem w centrum szkoleniowym. Jego zdaniem zdobyczny czołg T-80BWM, który trafił do rosyjskich sił zbrojnych w 2020 r., jest bardzo dobrym i nowoczesnym pojazdem.

W ocenie ukraińskiego instruktora, jedną z zalet rosyjskiego czołgu jest zaawansowany system obserwacji termowizyjnej, który zapewnia widoczność do 5 km. "W nocy na dystansie do 3 kilometrów widać wszystko – obserwujemy czasem jak dziki przebiegają przez pole. Czołg, który zabraliśmy najeźdźcom, jest bardzo dobry. Przydał się już podczas ciężkich walk w kierunku Izium" – czytamy w komunikacie ukraińskiej brygady .

T-80BWM to najnowsza modernizacja czołgu podstawowego T-80. Jednym z ulepszeń jest większy zasięg wynoszący 500 km (w starszych wersjach nie przekraczał on 335 km). Uzbrojenie wszystkich wariantów T-80 obejmuje armatę gładkolufową kal. 125 mm, karabin maszynowy PK/PKM kal. 7,62 mm i wielkokalibrowy karabin maszynowy NSW kal. 12,7 mm. Z działa T-80BWM można dodatkowo wystrzelić pociski 9M119 Refleks o zasięgu do 5 km.