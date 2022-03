Pomoc z Niemiec już na miejscu. Granatniki Panzerfaust-3 w rękach Ukraińców

Panzerfaust-3 (PzF-3) to przeciwpancerne granatniki bezodrzutowe od Dynamit Nobel Defence (DND), nad którymi Niemcy pracowali od 1986 roku. Rezultat prac trafił do wyposażenia Bundeswehry w 1992 r. oraz do wielu innych klientów zagranicznych obejmujących m.in. Holandię, Szwajcarię i Włochy.