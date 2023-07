Rosja zwiększa produkcję czołgów. Nowa linia produkcyjna dla T-80BWM

Rosyjski minister obrony, Siergiej Szojgu, odwiedził jeden z zakładów należących do koncernu zbrojeniowego Urałwagonzawod. Wizyta Szojgu stała się okazją do ogłoszenia gotowości nowych linii produkcyjnych dla ciężkiego sprzętu, jak wyrzutnie pocisków termobarycznych TOS-1 (określane przez Rosjan mianem ciężkich miotaczy ognia) czy czołgi T-80.

Doniesienia od rosnących mocach produkcyjnych rosyjskich fabryk warto traktować z dystansem, jako element prowadzonej przez Rosję wojny propagandowej . Niezależnie od nich, informacje z frontu – także te przekazywane przez walczących Ukraińców - potwierdzają, że do rosyjskich jednostek trafiają nowe egzemplarze czołgów podstawowych.

Jak precyzuje serwis Defence24, starsze maszyny z rodziny T-80, jak T-80BW, są przez Urałwagonzawod modernizowane do standardu T-80BWM. Zwiększa on – m.in. dzięki lepszemu pancerzowi – szanse na przetrwanie maszyny podczas walk. Jednocześnie lepiej opancerzone czołgi mają problemy m.in. z celownikami i termowizją, co jest oceniane jako rezultat sankcji.