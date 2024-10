F‑16 nad Rosją? Nieoczekiwana decyzja kraju z Europy

"Dostarczyliśmy pierwszą partię F-16, które są w ukraińskiej przestrzeni powietrznej. I zawsze mówiliśmy, że Ukraina powinna przestrzegać prawa międzynarodowego, a ono nie zawiera żadnych ograniczeń dotyczących odległości. Prawo międzynarodowe nie przestaje działać na granicy ani 100 km od granicy. Dlatego pozwalamy Ukrainie używać F-16 do samoobrony. Może to być konieczne do przechwytywania pocisków lub do ataków, na przykład na rosyjskie lotniska, a więc cele wojskowe. I to jest również dozwolone na terytorium Rosji lub w rosyjskiej przestrzeni powietrznej" - podkreślił Breckelmans.