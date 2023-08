F-16 dla Ukrainy. Stare samoloty, których boją się Rosjanie

Warto przy tym zaznaczyć, że – biorąc pod uwagę cykl szkolenia pilotów czy mechaników – decyzje o dostarczeniu zachodnich samolotów Ukrainie zapadły prawdopodobnie wcześniej, niż zostały publicznie ogłoszone. Wstępny, bardzo ogólnie przedstawiany harmonogram zakłada, że pierwsze F-16 trafią do Ukrainy jeszcze w 2023 roku.

"Jeśli otrzymamy F-16, to wygramy wojnę" – stwierdził rzecznik ukraińskiego lotnictwa, płk Jurij Ihnat. Ukraiński entuzjazm jest tu zrozumiały. Rosja, choć nie udało się jej zniszczyć ukraińskiego lotnictwa wojskowego, od początku konfliktu dominuje w powietrzu nad Ukrainą.

Na domiar złego pozostałe ukraińskie samoloty – nawet, jeśli nie są niszczone w walce – na skutek intensywnej eksploatacja mają przekroczone resursy, a utrzymywanie ich w sprawności, mimo dostaw części m.in. z Polski i Niemiec staje się coraz trudniejszym wyzwaniem. Choć sytuację poprawiły nieco dostawy polskich i słowackich MiG-ów 29, jest to kropla w morzu potrzeb.

Dlatego samoloty bojowe – jakiekolwiek – to dla Ukrainy wsparcie na wagę złota, a zarazem szansa na przełamanie albo ograniczenie rosyjskiej dominacji w powietrzu. Czy ich dostawa oznacza zarazem przełom decydujący o losach wojny? Opinie na ten temat zależą od tego, kto je wygłasza.

Rosjanie z dużym respektem podchodzą do ewentualnego pojawienia się zachodnich samolotów na ukraińskim niebie. Pośrednim dowodem na to jest decyzja, aby wszystkie dostępne zasoby poświęcić na produkcję zaliczanych do maszyn 5. generacji samolotów Su-57.