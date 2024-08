Unikatowy MiG‑29 w Ukrainie. Należy do Brygady "Duchów"

Ukraińskie lotnictwo obecnie w głównej mierze opiera się na samolotach MiG-29, ponieważ flota Su-27 została zredukowana do pojedynczych egzemplarzy w wyniku strat bądź zużycia maszyn, do których nie ma jak zdobyć części zamiennych.

Inaczej wyglądała kwestia w przypadku MiG-ów, do których m.in. w Polsce bądź Bułgarii istnieje zaplecze remontowe. Ponadto Ukraina otrzymała łącznie ponad 20 maszyn z Polski i Słowacji , co stanowiło ogromne wsparcie. MiG-i stanowią często osłonę dla kluczowych dla Ukrainy samolotów Su-24 oraz szturmowych Su-25 .

Warto też znaczyć, że nawet mimo rozpoczętych dostaw samolotów F-16 to jeszcze do czasu pozyskania przynajmniej połowy deklarowanej liczby F-16 to samoloty MiG-29 będą stanowić główny środek walki ukraińskiego lotnictwa. Poniżej można zobaczyć jeden z samolotów MiG-29 w czarnym malowaniu należący do 40. Brygady Lotnictwa Taktycznego zwanej "Duchami" w konfiguracji myśliwskiej z czterema pociskami R-73 oraz parą R-27.