Wyjątkowe nagranie z Ukrainy. Pierwszy raz pokazali coś takiego

Jak podkreślono na łamach ukraińskiego portalu Defence Express, opublikowane nagranie jest wyjątkowe. To pierwszy oficjalny film sił powietrznych Ukrainy przedstawiający wykorzystanie Storm Shadow/SCALP-EG, a zarazem pierwszy film z bojowego użycia tej broni w ogóle . Do tej pory pojawiały się przede wszystkim oficjalne materiały wideo od MBDA - producenta tych pocisków.

Storm Shadow i SCALP-EG to bliźniacze pociski manewrujące dalekiego zasięgu , które na front są dostarczane odpowiednio z Wielkiej Brytanii i Francji. Pozwalają na rażenie celów oddalonych o nawet 500 km.

Do naprowadzania na cel wykorzystywany jest tu zaawansowany system nawigacji inercyjnej i satelitarnej. Po wystrzeleniu omawiane pociski osiągają prędkość ok. 0,9 Ma (ponad 1000 km/h). Są wykonane w technologii stealth i posiadają możliwość lotu na bardzo niskiej wysokości, w efekcie czego są trudne do wykrycia dla radarów przeciwnika. Publikowane były już nagrania pokazujące bezsilność rosyjskich systemów przeciwlotniczych wobec tych pocisków.