Su‑27 vs rosyjskie radary. Ma przyszłe możliwości polskich F‑35

Na poniższym nagraniu widać jak ukraiński pilot samolotu Su-27 przeprowadza misję typu neutralizacji wrogiej obrony powietrznej tzw. SEAD od Suppression of Enemy Air Defenses. Widać, że Su-27 odpala dwa pociski AGM-88 HARM. co oznacza atak na przynajmniej dwie stacje radiolokacyjne.

AGM-88 HARM to pocisk antyradiolokacyjny przystosowany do naprowadzania się na źródło emisji radiolokacyjnych emitowanych przez radary obrony przeciwlotniczej. Radary są kluczowe, ponieważ to one zapewniają dokładne dane dotyczące m.in. prędkości, kierunku lotu oraz pułapu celu niezbędne do naprowadzenia na niego własnych pocisków przeciwlotniczych.