Amerykański generał o Ukraińcach. Mimo obaw dają sobie radę z F‑16

"Mimo wątpliwości, czy Ukraina będzie w stanie utrzymać samoloty, to ukraińscy technicy naziemni dają radę. Wyszkoliliśmy wielu z nich i ze wszystkich relacji wynika, że ​​kiedy rozmawiam z instruktorami ich szkolącymi, to bardzo szybko łapią, co trzeba. Wiem, że ukraińscy piloci latają, a to dobra wiadomość."