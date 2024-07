Polska odda myśliwce Ukrainie. Tusk stawia jeden warunek

Teraz do listy broni przekazanej przez polski rząd do Ukrainy mogą dołączyć myśliwce MiG-29 . Choć w ubiegłym roku Warszawa oficjalnie przekazała obrońcom 10 samolotów tego typu, w grę wchodzi zwiększenie wsparcia militarnego o kolejne egzemplarze. Donald Tusk zadeklarował chęć pomocy żołnierzom za wschodnią granicą Polski pod jednym warunkiem.

– To nie może być z uszczerbkiem dla bezpieczeństwa dla Polski . Niestety po Ukrainie jesteśmy w sytuacji najbardziej wymagającej. Dlatego tak ostrożnie deklarujemy to, co jesteśmy gotowi zrobić – mówił Tusk.

Polskie myśliwce MiG-29 trafią do Ukrainy pod warunkiem, że sojusznicy z NATO okażą gotowość, aby zastąpić je innymi maszynami. – Serio traktujemy te zapowiedzi. Dzisiaj nie byliśmy w stanie wskazać terminu i ilości – dodał premier. Jeśli natomiast NATO wyrazi zainteresowanie i okaże wsparcie Polski, Tusk zapowiedział, że będzie namawiał polskich dowódców do zgody na przekazanie MiG-ów-29 na front.

Radziecki MiG-29 jest napędzany dwoma silnikami Klimow RD-33, które generują ciąg na poziomie niemal 49,5 kN każdy (81,4 kN z dopalaniem). Pozwala to rozpędzić konstrukcję do prędkości maksymalnej na poziomie 2,3 Ma, czyli ponad 2400 km/h. Minimalna jego prędkość to zaś 230 km/h, a pułap, na którym MiG-29 może operować, wynosi 17,5 km. Zasięg z podstawowym zbiornikiem paliwa sięga 1750 km, natomiast z dodatkowym zbiornikiem jest to 2100 km.