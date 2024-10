Informacje o przekazaniu Ukrainie przez Francję samolotów Mirage 2000 pojawiały od 2023 roku, ale dopiero teraz na potwierdzenie dostaw zdecydował się francuski MON. Samoloty mają, podobnie jak dostarczane już F-16A/B MLU, przejść modyfikacje zwiększające ich szanse w walce z nowoczesnymi maszynami Rosjan.

Mirage 2000 dla Ukrainy. Konkurent dla F-16 w słynnym przetargu stulecia

Ukraina miała wedle wcześniejszych zapowiedzi otrzymać wersję 2000-5 w wariancie D, czyli uderzeniowy model powstały w latach 90. XX wieku. Warto zaznaczyć, że ten wariant był oferowany m.in. Polsce w ramach "przetargu stulecia" wygranego przez F-16.

Mirage 2000 jest konstrukcją bezogonową ze skrzydłami w układzie delta będącą kontynuacją konstrukcyjnego trendu firmy Dassault. Samolot zdobył dużo klientów zagranicznych w postaci np. Brazylii, Egiptu, Grecji, Indii, Kataru, Peru, Tajwanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie w części przypadków służy do dziś.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

To maszyna dwumiejscowa przystosowana do lotu z prędkością ponaddźwiękową na wysokości parudziesięciu metrów, podobnie jak ma to miejsce w przypadku Panavia Tornado. Ma to zapewnić większe bezpieczeństwo podczas lotu w regionie aktywności obrony przeciwlotniczej przeciwnika. Samolot jest wyposażony w dwa działka DEFA 554 kal. 30 mm oraz dziewięć pylonów o łącznym udźwigu nieco ponad 6 ton uzbrojenia.

Zobacz także Unikatowe śmigłowce szturmowe świata. Ukraina bardzo o nie zabiega

Dodatkowe uzbrojenie może obejmujmować pociski manewrujące SCALP-EG będące francuskim bliźniakiem Storm Shadow, bomby kierowane z rodziny GBU będące konkurencją dla JDAM, pociski przeciwokrętowe AM-39 Exocet oraz naprowadzane laserem przeciwpancerne pociski AS-30L.

Modyfikacje, jakie mogą otrzymać Mirage 2000-5 dla Ukrainy

Wspomniane przez Sébastiena Lecornu modyfikacje mogą polegać na podniesieniu możliwości oferowanych samolotów do najnowszego standardu eksportowego, czyli Mirage 2000-9 lub Mirage 2000-5 Mk.2. Poza nowym systemem walki elektronicznej oznaczałoby to też zastosowanie radaru RDY-2 czy integrację z nowymi pociskami powietrze-powietrze MICA o zasięgu do 80 km.

Ponadto możliwa jest integracja samolotów Mirage dla Ukrainy z bombami kierowanymi AASM Hammer umożliwiającymi atakowanie celów oddalonych o nawet 15 km podczas zrzutu na niskim pułapie. Jest to możliwe dzięki boosterowi rakietowemu, który zapewnia bombie szybującej dodatkowy napęd. Aktualnie Ukraina z dużym sukcesem wykorzystuje te bomby na chałupniczo zmodyfikowanych samolotach MiG-29.

Drugą opcją jest integracja Mirage 2000-5 z pociskiem powietrze-powietrze bardzo dalekiego zasięgu MBDA Meteor zdolnym razić cele na dystansie nawet do 200 km, o co miały w ostatnich latach zabiegać Indie dla swoich Mirage 2000. Ta idea miała być odrzucana przez Francuzów jako zbyt skomplikowana i nieopłacalna, ale może teraz doszło do zmiany zdania.

Zobacz także Rumunia wybrała jak Polska. Amerykanie wydali zgodę na potężne samoloty

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski