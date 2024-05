Ukraiński MiG‑29 z niezwykłym ładunkiem. Powoduje chaos u Rosjan

Z czasem jednak prace zostały wznowione przez koncern RTX (dawniej Raytheon) co zaowocowało powstaniem udoskonalonej wersji ADM-160B MALD wprowadzonej do arsenału Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych (USAF) w 2009 roku.

To sprawia, że np. obrona przeciwlotnicza może być skupiona na innym obszarze niż ten z którego nadleci prawdziwe zagrożenie. Większość radarów systemów przeciwlotniczych ma ograniczone kąty wykrywania, a przypadku starszych rozwiązań działających w oparciu o pociski z półaktywną głowicą radiolokacyjną radar systemu przeciwlotniczego musi ciągle oświetlać cel stałą wiązką aż do chwili trafienia przez co ma ograniczone możliwości zwalczania celów nadlatujących z innych kierunków.

Co więcej w przypadku nowszych wersji takich jak ADM-160C MALD-J wprowadzonej do służby w 2012 roku dodatkowo dostępne są możliwości zagłuszania pracy radarów przeciwnika bądź możliwość zmiany parametrów w trakcie lotu dzięki łączu komunikacyjnemu.

To wszystko zostało zamknięte w pocisku o masie 115 kg, długości 2,84 m i rozpiętości skrzydeł 1,71 m. ADM-160B MALD ma być zdolny do lotu przez 45 minut oraz charakteryzować się zasięgiem do 920 km. Jest to bardzo ważny środek w arsenale ukraińskiego lotnictwa mimo niekinetycznego charakteru działania.