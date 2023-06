Rosyjska porażka. Starcie Pancyr-S1 vs Storm Shadow

Pozwalają one Ukraińcom na atakowanie celów odległych nawet o 500 km, do których niszczenia służy potężna około 450-kilogramowa głowica bojowa BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented CHarge) mogąca działać w trzech trybach. Pierwszy to eksplozja w powietrzu zasypująca wszystko gradem odłamków, drugi to wybuch przy uderzeniu, a trzeci to detonacja z opóźnieniem.