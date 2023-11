Potężne bomby z Zachodu. Ukraińcy zdewastowali nimi rosyjskie lotnisko

Dysponują one nieporównywalnie większą destrukcyjnością, co widać na poniższym nagraniu z drona (możliwe, że dokonanym przez polskiego FlyEye sądząc po jakości nagrania i punkcie celowniczym), gdzie z rosyjskiego hangaru niewiele zostało. W tym przypadku atak został przeprowadzony około 30 km od linii frontu, co oznacza, że ukraiński samolot zrzucił te bomby jeszcze nad terytorium kontrolowanym przez Ukraińców.