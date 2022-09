Ukraińcy znaleźli prawdziwy militarny skarb. Jest nim rosyjski system Siłok-01

System został znaleziony przez 128 Samodzielną Górską Brygadę Szturmową i jest to stosunkowo nowość wprowadzona do służby w 2019 roku. Jest to przenośny system w teorii mający na dystansie do 4 km wykrywać drony, obliczać ich lokalizację następnie przekazywaną np. do systemów Tor-M2 lub Pancyr-S1. Ponadto Siłok-01 ma być zdolny do zagłuszania ich sygnału kontrolnego i możliwości przesyłania obrazu.