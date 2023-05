Rosyjskie środki walki elektronicznej. Ukraińcy tracą tys. dronów miesięcznie

Jak podaje najnowszy majowy raport znanego brytyjskiego thnik-tanku RUSI (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) rosyjskie systemy walki elektronicznej typu Siłok-01, R-330Ż Żytiel lub Shipovnik-Aero z czego te ostatnie są bardzo trudne do wykrycia ze względu na swoją niską sygnaturę oraz możliwość tworzenia imitacji nadajników w innych miejscach.