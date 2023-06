Zdumiewający wyczyn Ukraińców. Strzelali w niebo, aż trafili

Opublikowane nagranie wprawdzie nie jest najlepszej jakości, zatem dostrzeżenie nadlatującej amunicji krążącej Łancet-3 może stanowić problem. Dobrze widoczny jest natomiast najważniejszy fragment nagrania – eksplozja trafionego karabinem i strzelbą bezzałogowca . Żołnierzom po kilku chwilach strzelania w niebo, udało się trafić w cel i zneutralizować go w locie – wszystko to stosunkowo niskim kosztem, bo bez użycia precyzyjnego systemu obrony powietrznej .

Trudności sprawia też określenie odległości pomiędzy obrońcami od rosyjskiej maszyny. Strącenie drona samą strzelbą jest wprawdzie możliwe, jednak należy w tym miejscu mówić o maksymalnym zasięgu ok. 50 m. Ukraińcy nie podają, jakiej strzelby używali, zatem można podejrzewać, że jest to Mossberg, Benelli, Beretta lub tańsze odpowiedniki z Turcji.

Zniszczony przez Ukraińców pocisk Łancet-3 w istocie nie musi stanowić trudnego celu. Wynika to ze stosunkowo dużych gabarytów, które wynoszą 1 m rozpiętości oraz 1,65 m długości kadłuba. Napędzany silnikiem elektrycznym dron rosyjskiej produkcji z 2019 r. waży 12 kg i może rozpędzić się nawet do 300 km/h, jednak jego prędkość przelotowa nie przekracza 110 km/h . Sprzęt może pozostać w powietrzu przez maksymalnie 60 minut i osiąga zasięg ok 50 km.

Wyposażony w ładunek o masie do 3 kg dron Łancet-3 nie stanowi dużego zagrożenia dla mocno opancerzonych celów. Jego głównym zadaniem jest niszczenie pozycji wroga i jego sprzętu – ze wskazaniem na ten, który charakteryzuje się słabym opancerzeniem. Bezzałogowiec nie musi służyć wyłącznie do ataków – można go wykorzystać do misji obserwacyjnych i rozpoznawczych.