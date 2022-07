Komercyjny dron w wersji "ciężkiego bombowca". Przenosi pociski moździerzowe

Drony DJI Matrice 300 RTK to rozwiązanie dedykowane rynkowi profesjonalnemu pokroju nadzoru budowlanego, energetycznego, czy ratownictwa. Dron pozwala na do 55 minut lotu na pułapie do 7 km w odległości do 8 km od operatora. DJI Matrice 300 RTK potrafi także sam wykrywać przeszkody dzięki sześciu czujnikom kierunkowym i pozycjonującym oraz może działać w zakresie temperatur od -20°C do 50°C.