Amunicja kasetowa. Rosjanie używają jej do atakowania miast

Jest to bardzo skuteczna broń, mogąca szybko zniszczyć piechotę bądź pojazdy opancerzone na bardzo dużym obszarze w krótkim czasie.

Nie zawsze jednak zapalnik uderzeniowy działa bez problemów. Do detonacji może nie dojść, jeżeli bomblet upadnie np. na miękki błotnisty teren. Powstaje wówczas problem niewybuchów, które po zakończonych działaniach wojennych są niebezpieczne dla cywilów, a w szczególności dzieci, często uważających te obiekty za zabawki.

System BM-30 Smiercz podczas parady zwycięstwa w Rosji. (Photo by Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images)

Źródło zdjęć: © Anadolu Agency via Getty Images | Anadolu Agency

Z docierających do nas nagrań oraz informacji z Ukrainy wynika, że Rosja użyła amunicji kasetowej do ataku na miasta. Widać to na poniższym nagraniu z kamerki samochodowej kierowcy z Charkowa, któremu udało się cudem uniknąć śmierci (data nagrania się zgadza, jednak kierowca najprawdopodobniej nie ustawił właściwego roku).