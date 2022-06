EDM4S SkyWipers dla Ukrainy. "Zabójca Orków" pomoże żołnierzom

Teraz Tapinas przekazał, że Ukraina otrzyma 110 systemów EDM4S SkyWiper, które zostały zakupione za 1,5 mln euro i sfinansowane ze środków pochodzących ze zbiórki. Futurystycznie wyglądająca broń, która otrzymała nazwę "Orchrist - Zabójca Orków" (ukr. Oркрист - «Убивця орків») niezwłocznie trafi do 35 jednostek wojskowych. EDM4S SkyWiper to sprzęt produkowany przez litewskie przedsiębiorstwo NT Service UAB, służący do eliminacji małych oraz średnich bezzałogowców. Waga EDM4S SkyWiper (około 6 kg) oraz stosunkowo niewielkie rozmiary (długość nieco ponad metr) sprawiają, że do obsługi i przenoszenia broni potrzeba tylko jednej osoby.