Dawny klient odwraca się od Rosji? Woli sprzęt z Zachodu

Warto zaznaczyć, że Francja od lat dość neutralnie pochodzi do kwestii dostaw uzbrojenia i nie wymaga prowadzenia polityki międzynarodowej pod dyktando geopolityki, w takim stopniu jak ma to miejsce w przypadku USA lub Chin. Przykładowo Amerykanie już ogłaszali embargo dostaw sprzętu np. wobec Egiptu.

Francja też nie próbuje wikłać w handel uzbrojeniem kwestii humanitarnych, jak mają to robić w zwyczaju Niemcy, co pokazuje choćby ich weto na sprzedaż samolotów Eurofighter Typhoon dla Arabii Saudyjskiej. Trzecim plusem Francuzów jest także fakt, że większość ich uzbrojenia nie podlega pod amerykańskie przepisy ITAR. Te wszystkie składowe sprawiają, że dotychczasowi klienci Rosji w ostatnich latach to we Francji widzą realną alternatywę rzetelnego dostawcy.