Niemieckie Eurofightery będą bronić Łotwy. Mają to czego brakuje Raptorom

Co ciekawe, w 1998 roku, kraje uczestniczące w programie podjęły decyzję o produkcji Eurofightera w trzech etapach, nazywanych transzami. Każda z nich miała wprowadzać nowe możliwości dla tej maszyny. Pierwsza transza (T1) skupiała się na stworzeniu samolotów przeznaczonych do zdobywania przewagi powietrznej. Natomiast maszyny z ostatniej, trzeciej transzy (T3), są już pełnoprawnymi konstrukcjami wielozadaniowymi.

Warto zauważyć, że konstrukcja Eurofightera jest nowoczesna i innowacyjna — większość jego płatowca składa się z kompozytów (82 proc.), co korzystnie wpływa na jego sygnaturę radiolokacyjną. Ponadto piloci Eurofightera mają do dyspozycji wielofunkcyjne ekrany (Head down display systems - MHDD) lub dane są wyświetlane bezpośrednio przed ich oczami na hełmowym wyświetlaczu (Helmet mounted symbology system - HMSS).

System IRST PIRATE to system umożliwiający wykrycie oraz śledzenie celu wyłącznie na podstawie jego sygnatury termicznej co umożliwia zwalczanie nawet samolotów wykonanych w technologii stealth. Działa on na podstawie detektorów podczerwieni pracujących w pasmach 3-5 um oraz 8-11 um, co w sprzyjających warunkach (brak chmur lub mgły) pozwala na wykrycie celów na dystansie nawet 100 km.