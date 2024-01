Niemcy zmieniają zdanie. Eurofightery jednak dla Arabii Saudyjskiej

Powodem było zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w jemeńską wojnę domową oraz zabójstwo dziennikarza Jamal Khashoggi w 2018 r. Niemcy od lat potrafiły zablokować dostawy broni do państw, gdzie łamano prawa człowieka, co nieraz powodowało problemy w przypadku wspólnych projektów europejskich, ponieważ wiele innych państw podchodzi do tej kwestii bardziej liberalnie.