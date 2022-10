Atomowy arsenał Paryża. Okręty podwodne i jądrowe pociski hipersoniczne

Choć słowa prezydenta Macrona wywołały falę komentarzy, nie powinny budzić zdziwienia. Francuski polityk powiedział głośno to, co wynika z francuskiej doktryny użycia broni jądrowej. Ta – choć ewoluowała w czasie – zakłada militarne użycie atomu w ściśle określonych warunkach, do których nie należy atomowy atak Rosji na Ukrainę.