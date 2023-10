Niesamowity wyczyn francuskiego pilota. Lądowanie we mgle na lotniskowcu

Piloci lotnictwa morskiego są uważani za jednych z najlepszych, ale biorąc pod uwagę warunki, z jakimi się muszą zmagać, nie jest to opinia na wyrost. Poniżej można zobaczyć nagranie przedstawiające lądowanie samolotu Rafale M na pokładzie lotniskowca Charles de Gaulle przy praktycznie zerowej widoczności.

Lądowanie przy zerowej widoczności do łatwych zadań nie należy, a co dopiero na lotniskowcu. Warto zaznaczyć, że jego pokład w odróżnieniu od zwykłego pasa startowego jest ruchomy ze względu na unoszenie się okrętu na falach oraz pilot musi trafić w tzw. areofiniszery. Są to specjalne rozciągnięte liny, o które samolot zahacza specjalnym hakiem mające pozwolić na jego wyhamowanie na bardzo krótkim pasie startowym.