Luftwaffe z nową bronią. Pocisk powietrze-powietrze dalekiego zasięgu MBDA Meteor certyfikowany

MBDA Meteor ma zasięg wynoszący około 200 km, ale w przeciwieństwie do konkurentów wyposażonych w standardowy silnik rakietowy ma znacznie lepsze możliwości manewrowania w końcowej fazie lotu. W przypadku np. pocisków typu AIM-120 AMRAAM mamy silnik rakietowy na paliwo stałe, który po paru sekundach się wypala, a pocisk leci w stronę celu już krzywą balistyczną. W przypadku Meteora też mamy rakietowy silnik startowy, ale marszowym jest już silnik strumieniowy z regulowanym ciągiem. Sinik strumieniowy pozyskuje tlen z atmosfery, a nie jak to jest w przypadku klasycznego silnika rakietowego, gdzie tlen jest częścią paliwa rakietowego. W ten sposób uzyskano więcej miejsca na paliwo, co w połączeniu z regulowanym ciągiem pozwala zachować manewrowe możliwości pocisku na dłużej.